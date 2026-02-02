Dolar
43.47
Euro
51.27
Altın
4,657.65
ETH/USDT
2,341.50
BTC/USDT
78,778.00
BIST 100
13,620.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın anısına hazırlanan belgesel 7 Şubat'ta yayımlanacak.

Tolga Yanık  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

İstanbul

Baykar'ın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Bu dünyadan bir AKINCI geçti. Bir hayalin, bir inancın ve bir yürüyüşün hikayesi. Kurucumuz Özdemir Bayraktar anısına hazırlanan Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta yayında." ifadesine yer verildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da belgeselin tanıtım videosunu NSosyal hesabından "Onurlu bir yaşamın izleri." mesajıyla paylaştı.

Özdemir Bayraktar, 1949'da Sarıyer'in Garipçe köyünde doğdu. Kabataş Erkek Lisesinin ardından 1972'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İçten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Bayraktar, Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel ve benzeri) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankasında bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

Bayraktar, 1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Baykar'ın milli ve özgün insansız hava aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı.

Baykar tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA AR-GE çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yıllarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar ürünlerine tasarımlarıyla hayat veren Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibi.

Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü.

18 Ekim 2021'de hayata gözlerini yuman girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, son 20 yılını iş yerinde yaşayarak, Türkiye'nin tam bağımsızlığı için Milli SİHA'lara adadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta Mısır'ı ziyaret edecek
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili idrak ediliyor
Kahramanmaraş'ta depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Erzurum'da bir kadın çatıdan düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

Özdemir Bayraktar Belgeseli 7 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak

Baykar, dünya SİHA ihracat pazarındaki liderliğini korudu

Savunma ve havacılıkta ihracat şampiyonları açıklandı

Türk SİHA'larına Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo'dan övgü

Türk SİHA'larına Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo'dan övgü
Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten Japonya'ya uçak teslimatı

Baykar'ın sahip olduğu Piaggio Aerospace'ten Japonya'ya uçak teslimatı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet