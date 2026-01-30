Dolar
43.50
Euro
51.74
Altın
4,981.64
ETH/USDT
2,732.10
BTC/USDT
83,260.00
BIST 100
13,838.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,51, altının gram fiyatı yüzde 2,23, avro/TL yüzde 1,87 ve dolar/TL yüzde 0,34 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 12.886,22 puanı ve en yüksek 13.906,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,51 üzerinde 13.838,29 puandan haftayı tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 7 bin 42 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,22 yükselişle 47 bin 428 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 537 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,24 artarak 11 bin 795 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 43,5000 lira, avro yüzde 1,87 yükselerek 51,8590 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,46, emeklilik fonları yüzde 4,12 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"ne ilişkin paylaşım
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Çocuklarımızı ve gençlerimizi sanal tehlikelerden uzak tutmak hepimizin ortak görevi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
AFAD Başkanı Pehlivan: Personelimiz, İzmir'deki sağanak nedeniyle 112'ye gelen 577 ihbarın tamamına müdahale etti
Bakan Bayraktar: Hatay’da elektrik kesintilerini nasıl en aza indiririz, bu meseleleri masaya yatırdık
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları Almanya hariç pozitif seyrediyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet