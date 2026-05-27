Fenerbahçe Kulubü: Sürecin aşamalarını aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "2015 yılında Rizespor maçı dönüşü Trabzon'da Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüze değil; Türk sporuna ve toplum vicdanına yönelmiş kabul edilemez bir saldırı olarak hafızalara kazınmıştır." denildi.

Fenerbahçe'nin sürecin ilk gününden itibaren takipçisi olduğu ve aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentiyi her platformda kararlılıkla dile getirdiği aktarılan açıklamada, "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi bu anlamda önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması ve adaletin eksiksiz şekilde tecelli etmesi adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, sürecin bundan sonraki aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla takip etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

Ali Koç: Fenerbahçe'nin haklı davasındaki sarsılmaz iradesinin bir sonucu

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da AA muhabirine yazılı açıklamasında, "4 Nisan 2015 tarihinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı, yalnızca kulübümüzü değil, doğrudan ülkemizin huzurunu hedef alan planlı bir suikast girişimidir. Bu hain eylemin üzerinden yıllar geçmiş olsa da, faillerin adalet önüne çıkarılması konusundaki kararlılığımız en ufak bir taviz vermeden devam etmektedir. Bugün gelinen noktada; faillerin bulunması ve adaletin tecelli etmesi adına uzun süredir sabırla, inatla ve tavizsiz bir şekilde yürüttüğümüz hukuki mücadelenin çok önemli bir aşaması olan 'kanun yararına bozma' kararının olumlu neticelendiğini kamuoyuna yansıyan gelişmelerden takip etmekteyiz. Yaptığımız başvuruyu değerlendirerek bu kritik karara imza atan Adalet Bakanlığımıza, hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi adına gösterdikleri irade için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Davanın ilk gününden itibaren sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ettiklerini hatırlatan Koç, "Camiamızın malumudur ki; bizler bu davanın daha ilk gününden itibaren sonuna kadar takipçisi olacağımızı en güçlü şekilde ifade etmiş ve gerekli başvuruları yapmıştık. Nitekim görevde bulunduğumuz yıllar boyunca konuyu yalnızca her 4 Nisan'da gündemde tutmakla yetinmedik; bu dosyanın tozlu raflara terk edilmemesi, örtbas edilmeye çalışılan izlerin aydınlatılması ve meselenin devletimizin en üst mercilerinde kararlılıkla takip edilmesi en büyük önceliğimiz oldu. Hukukçularımızla birlikte her bir detayının bizzat takipçisi olduğumuz bu sürecin bugün adaletin kapısını aralayan bir karara dönüşmesi, Fenerbahçe'nin haklı davasındaki sarsılmaz iradesinin bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe'nin haklarını savunmanın ömür boyu sürecek bir aidiyet meselesi olduğunu aktaran Ali Koç, şunları kaydetti:

"Bizler için Fenerbahçe'nin hakkını ve hukukunu savunmak, süreli makamların veya unvanların getirdiği bir görev değil; ömür boyu sürecek bir aidiyet meselesidir. Dün kulübümüzü yönetme onurunu taşırken bu davanın nasıl peşini bırakmadıysak, bugün de aynı inanç ve kararlılıkla sürecin tam merkezinde ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, süreç boyunca emeği geçen ve taşın altına elini koyan ilgili yönetim kurulu arkadaşlarımıza ve değerli hukukçularımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Bu gelişmenin, karanlık ellerin adalet önünde hesap vereceği günlerin habercisi olmasını temenni ediyor; devletimizin ilgili kurumlarının bu süreci nihayete erdireceğine olan inancımı koruyorum."

Mosturoğlu: Gerçeğin ortaya çıkacağına inancımız güçlenmiştir

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ise açıklamasında "Futbol takımımıza yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili 'kanun yararına bozma' kararı verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. KYOK (Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar) kararının kaldırılmasının önünü açan bu karar ile maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inancımız güçlenmiştir." ifadelerini kullandı.





