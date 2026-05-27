Irak’ta Şii lider Sadr, kendilerine bağlı silahlı gücün devlet bünyesine geçtiğini ilan etti Irak’ta Ulusal Şii Akımı lideri Mukteda es-Sadr, kendisine bağlı silahlı milis gücü Seraya es-Selam'ın, akımdan tamamen ayrıldığını ve tümüyle devlet otoritesine bağlandığını duyurdu.

Sadr, sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, "kararın ülkenin genel çıkarları ve ülkeyi çevreleyen tehlikelerden kaçınma” amacıyla alındığını belirterek, Seraya es-Selam’ın kendilerinden “tamamen ayrıldığını ve devlet bünyesine geçtiğini” ifade etti.

Açıklamada, Seraya es-Selam’a bağlı sivil yapıların “el-Bünyan el-Mersus” (yardım kuruluşu) adlı yapıya dönüştürüleceği, ayrıca herhangi bir karargah, silah, üniforma veya askeri unvan kullanılmayacağı kaydedildi.

Sadr, Seraya es-Selam bünyesindeki tüm askeri oluşumlara teşekkür ederek, “dini, ideolojik ve toplumsal çizgiyle uyum sağlayamayanları affettiğini” söyledi.

Ayrıca tüm Haşdi Şabi oluşumlarına çağrıda bulunan Sadr, grupların parti ve mezhep temelli talimatlardan uzaklaşması ve silahlarını devlete teslim etmesi gerektiğini yineledi.