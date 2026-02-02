Dolar
43.51
Euro
51.63
Altın
4,549.83
ETH/USDT
2,226.20
BTC/USDT
76,522.00
BIST 100
13,515.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,73 düşüşle 13.598,39 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Borsa haftaya düşüşle başladı

İstanbul

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,05 değer kazanarak 13.838,29 puanla rekor seviyeden tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 239,90 puan ve yüzde 1,73 azalışla 13.598,39 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,45, holding endeksi de yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 1 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 8,1 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başlarken, bugün dünya genelinde yayımlanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri takip edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında açıklanacak imalat sanayi PMI verilerine ek olarak Almanya'da perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.500 ve 13.400 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Jandarma Havacılık Komutanlığı 5. GÖKBEY helikopterini envanterine kattı
Trakya'da kar etkili oluyor
Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Hakkari'de otobüs ile minibüsün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı
İstanbul'da yarıyıl tatilinin ardından ilk iş gününde trafik yoğunluğu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

BIST 100 endeksi 1997'den beri en iyi ocak ayı performansını sergiledi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet