Dolar
42.24
Euro
48.92
Altın
4,127.30
ETH/USDT
3,529.60
BTC/USDT
104,817.00
BIST 100
10,663.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek: Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Bakan Şimşek: Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Ankara

​Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Eylülde yıllık cari açığın 20,1 milyar dolar olduğunu belirten Şimşek, "Üçüncü çeyrekte yıllık açığın milli gelire oranının yüzde 1,3 ile yatay seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Şimşek, dış finansmana erişimdeki olumlu görünümün üçüncü çeyrekte de sürdüğüne dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları ocak-eylül döneminde sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 235 oldu. Finansman kalitesini iyileştiren, üretim kapasitesini ve istihdamı artıran doğrudan yatırımlar, yılın 9 ayı itibarıyla 11,4 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Net doğrudan yatırım girişi geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı artarak 4,3 milyar dolar oldu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltan, ihracatta ve hizmet ticaretinde katma değeri ve rekabet gücünü artıran politikalarımızla, sürdürülebilir cari dengenin temellerini sağlamlaştıracağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Akdeniz açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem KKTC'den de hissedildi
"Boğaziçi İmar'da 'Elçin-Yakup-Fatih' çizgisine düşmeyen bir işin imkansız hale getirildiği" iddiası
Giresun'da teknenin alabora olması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi kurtarıldı
Türk Kızılayın Gazze için hazırladığı 18. "İyilik Gemisi" Mersin Limanı'ndan uğurlandı
"Aziz İhsan Aktaş ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rüşvetle ihale sistemi" iddiası

Benzer haberler

Bakan Bolat: Cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur

Bakan Bolat: Cari işlemler dengesi tarihsel ortalamaların altında seyrederek istikrarını korumuştur

Bakan Şimşek: Doğrudan yatırımlar son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 112 milyon dolar fazla verdi

İhracat birim değer endeksi eylülde yıllık yüzde 6, ithalat birim endeksi yüzde 1,7 arttı

İhracat birim değer endeksi eylülde yıllık yüzde 6, ithalat birim endeksi yüzde 1,7 arttı
Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı

Ticaret ve perakende satış hacmi eylülde yıllık bazda arttı
Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 37,5 arttı

Toplam ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 37,5 arttı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet