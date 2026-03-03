Bakan Şimşek: Artan petrol fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, gelecek dönemdeki hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini beklediklerini bildirdi.
Ankara
Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.
Şubatta aylık enflasyonun yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini aktaran Şimşek, gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının oldukça üzerinde artmasının, yıllık enflasyonda geçici yükselişe neden olduğuna işaret etti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Şimşek, temel mal enflasyonunun yüzde 16,6'ya gerilediğine dikkati çekerek, katılığın yüksek olduğu hizmet enflasyonunun ise son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indiğini bildirdi.
Bu görünümün, enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ettiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:
"Son iki ayda gıda fiyatlarında görülen yüksek artışların, önümüzdeki dönemde hava şartlarına bağlı olarak telafi edilmesini bekliyoruz. Diğer taraftan, jeopolitik gelişmeler kaynaklı artan petrol fiyatlarının enflasyon etkisini sınırlandırmak üzere çalışıyoruz. Dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarımızı eş güdüm içinde kullanıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.