Bakan Şimşek: Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini belirterek, "Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir." ifadesini kullandı.
Ankara
Şimşek, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin (DMM) "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılacağı" iddiasını yalanladığı açıklamasını alıntılayarak, paylaşım yaptı.
Jeopolitik gelişmeleri yakından izlediklerini vurgulayan Şimşek, "Ekonomimize olası etkilerini, tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup, şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
