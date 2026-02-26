Dolar
Ekonomi

Bakan Şimşek, şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Bakan Şimşek, şubat ayı ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi

Ankara

Ekonomik güven endeksinin şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına dikkati çeken Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Ekonomik güven endeksinin, şubatta 100,7 ile eşik değeri aştığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Tüm sektörlerin değerlendirmelerini yansıtan endeks, ekonomik duruma ilişkin olumlu algı ile beklentilerdeki iyileşmeyi gösteriyor. Reel kesim güveninin 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşması, imalat sanayi görünümündeki toparlanmanın güç kazandığına işaret ediyor. Uyguladığımız politikalarla öngörülebilirliği artırırken makroekonomik temelleri sağlamlaştırıyoruz."

