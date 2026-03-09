Dolar
44.08
Euro
51.05
Altın
5,071.05
ETH/USDT
2,014.40
BTC/USDT
68,889.00
BIST 100
12,611.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız İsrail saldırısı altındaki Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. VTR
logo
Ekonomi

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti.

Mahmut Çil  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

İstanbul

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 12 Mart Perşembe açıklanacak "Ocak 2026 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının ocak ayında 5 milyar 186 milyon dolar açık vereceğini öngördü. Ekonomistlerin ocak ayı için cari açık beklentileri, 3 milyar 400 milyon dolar ile 6 milyar 900 milyon dolar arasında yer aldı.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2026 yılında ise 32 milyar 990 milyon dolar açık vereceğini tahmin etti. Ankete katılan ekonomistlerin 2026 için cari açık beklentisi, 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında değişti.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın aralık ayında 7 milyar 253 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 25 milyar 207 milyon dolar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan sosyal medya kullanımına ilişkin çocuklara yönelik paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı ve Güney Koreli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Ramazan Bayramı öncesi 81 ildeki şehitliklerde bakım çalışması başlatıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Türk hava sahasına giren balistik mühimmat etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

Türkiye'yi martta yoğun bir ekonomi takvimi bekliyor

AA Finans, 2025 yılı 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans, 2025 yılı 4. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları aştı

Karadeniz'in su ürünleri ihracat geliri yılın ilk ayında 28 milyon doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet