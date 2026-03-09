Dolar
44.08
Euro
51.02
Altın
5,103.80
ETH/USDT
1,982.00
BTC/USDT
67,399.00
BIST 100
12,506.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" etkinliğinde konuşuyor Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR
logo
Ekonomi

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi

Benzer haberler

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi

ABD'nin İsrail'in İran'daki petrol depolarına yönelik saldırılarından rahatsızlık duyduğu iddiası

Gabar'da Türkiye'nin enerjisine güç katan kadınlar 8 Mart'ta da görev başında

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilebileceği mesajı

ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Rus petrolüne yönelik yaptırımların hafifletilebileceği mesajı
Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı

Hürmüz krizi küresel enerji piyasalarını sarstı
ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu

ABD Enerji Bakanı Wright, ülkede benzin fiyatlarının "birkaç hafta içinde" düşeceğini savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet