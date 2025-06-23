Dolar
39.73
Euro
45.89
Altın
3,387.48
ETH/USDT
2,243.00
BTC/USDT
101,360.00
BIST 100
9,141.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran Heft-i Tir meydanı’ndan yayındayız.
logo
Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası büyümede aşağı yönlü risk görüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, büyüme görünümüne yönelik risklerin aşağı yönlü olduğunu söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.06.2025 - Güncelleme : 23.06.2025
Avrupa Merkez Bankası büyümede aşağı yönlü risk görüyor

Brüksel

Lagarde, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi toplantısında konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin yoğun olduğu bir yıl oldu." diyen Lagarde, dünyada parçalanma, belirsizlik ve çatışmanın giderek arttığını anımsattı.

Lagarde, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,9, 2026'da yüzde 1,1 ve 2027'de yüzde 1,3 büyümesini beklediklerini, ilk çeyrekte imalat sektörünün güçlendiğini ve hizmet sektörünün ılımlı bir şekilde büyüdüğünü hatırlattı.

Yakın vadede ekonomik aktivite için beklentilerin zayıf olduğunu belirten Lagarde, "Daha yüksek tarifeler ve daha güçlü avronun ihracatı azaltması, yüksek belirsizliğin de yatırım kararlarını geciktirmesi bekleniyor." dedi.

"Büyüme görünümüne yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor." diyen Lagarde, özellikle, küresel ticaret gerginlikleri ve bununla ilişkili belirsizlikler, kötüleşen finansal piyasa beklentileri ve devam eden jeopolitik gerginliklerin daha da tırmanması durumunda büyümenin yavaşlayabileceğini anlattı.

Lagarde, ticaret ve jeopolitik gerginliklere hızlı bir çözüm bulunmasının veya savunma ve altyapı harcamalarında daha fazla artış olmasının faaliyetleri beklenenden daha fazla teşvik edebileceğini söyledi.

"Küresel ekonomik görünüm, istisnai derecede yüksek ekonomik ve politik belirsizlikle karşı karşıya kalmaya devam ediyor." diyen Lagarde, değişim anlarının fırsatlar da sunabileceğini söyledi.

Lagarde, avroya olan desteğin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını, bu aşamada Avro Bölgesi ekonomisini daha üretken, rekabetçi ve dayanıklı hale getirmeleri gerektiğini ifade etti.

Enflasyonun halihazırda orta vadeli hedefleri olan yüzde 2 civarında seyrettiğini hatırlatan Lagarde, enflasyonun bu seviyede sürdürülebilir biçimde kalmasını beklediklerini anlattı.

Avro Bölgesi enflasyon görünümünün küresel ticaretteki sürtüşmeler ve çeşitli riskler nedeniyle her zamankinden daha belirsiz olduğunu anlatan Lagarde, küresel tedarik zincirlerinin parçalanması, Avro Bölgesi ihracatına olan talebin düşmesi veya aşırı kapasiteye sahip ülkelerin ihracatlarını Avro Bölgesi'ne yönlendirmesi gibi risklerin söz konusu olduğunu belirtti.

Lagarde, uygun para politikası duruşunu belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izleyeceklerine işaret ederek, belirsiz koşullarda yol almak için mevcut faiz oranı seviyelerinin uygun olduğunu söyledi.

Kripto varlıkların finansal manzaranın hızla gelişen bir parçası haline geldiğini anlatan Lagarde, "Kripto varlıkların Avro Bölgesi'nin finansal istikrarına yönelik riskleri şimdilik sınırlı görünüyor." diye konuştu.

Lagarde, kripto varlıklar alanında yaşanan hızlı gelişmelerin yakından takip gerektirdiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin'de saklandığı sitedeki evlere giren maymunun yakalanması için kafes kuruldu
Türkiye ile UNRWA arasında Ankara'da ofis açılmasına yönelik anlaşma imzalandı
Batman'da bilirkişi ekibini taşıyan aracın şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi öldü
BM İslamofobi ile Mücadele Özel Temsilcisi Moratinos: Bir ulusun hayatı tehlikedeyse, tüm ulusların hayatı tehlikededir
İletişim Başkanı Altun: Türkiye, gerek yakın coğrafyasında gerekse küresel alanda barışın ve adaletin anahtarı olmuştur

Benzer haberler

Avrupa Merkez Bankası büyümede aşağı yönlü risk görüyor

Avrupa Merkez Bankası büyümede aşağı yönlü risk görüyor

AB, sınırda karbon vergisini basitleştirecek

Madleen gemisinin Fransız aktivistlerinden AP üyesi Hassan, Paris'te coşkuyla karşılandı

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'nın büyüme tahminini yükseltti

Ekonomi Araştırma Enstitüsü, Almanya'nın büyüme tahminini yükseltti
Bakan Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltmesini değerlendirdi

Bakan Şimşek, Dünya Bankasının Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltmesini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet