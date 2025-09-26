Dolar
41.57
Euro
48.53
Altın
3,745.86
ETH/USDT
3,887.10
BTC/USDT
108,957.00
BIST 100
11,264.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ECB gelecek yıl dijital avroya yönelik yeni deneyler yapacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), dijital avronun potansiyel uygulamalarını araştırmak üzere gelecek yıl yeni deneyler yapılacağını bildirdi.

Bahattin Gönültaş  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
ECB gelecek yıl dijital avroya yönelik yeni deneyler yapacak

Berlin

ECB'den yapılan açıklamada, Bankanın, avronun dijital versiyonuna ilişkin projesini sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda, gelecek yıl platform yoluyla esnaf, fintech şirketleri, girişimler, üniversiteler, bankalar ve diğer ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla birlikte dijital avronun potansiyelinin araştırılacağı ikinci bir deneme turu yapılacağı, daha fazla ayrıntının 2026'nın ilk yarısında verileceği ifade edildi.

ECB, dijital avro inovasyon platformunun ilk deneyinin bulgularını da paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yaklaşık 70 piyasa katılımcısıyla gerçekleştirilen deneyin, önceden belirlenmiş koşullar karşılandığında otomatik olarak yapılan koşullu ödemelerin yeni gelişmelere yol açabileceğini gösterdiği belirtildi.

Örneğin, internetten yapılan alışverişlerde, alıcı ürünün teslimatını onayladıktan sonra paranın satıcıya aktarılabileceği ve bunun da daha fazla tüketici koruması anlamına geldiği ifade edildi.

Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak

ECB'nin önemli projelerinden biri olan dijital avro, Banka tarafından çıkarılacak ve halkın kullanımına açık bir merkez bankası dijital para birimi olacak. Dijital avro, nakit avronun dijital uyarlaması olarak kullanılacak.

Kripto varlıkların aksine dijital avronun arkasında ECB bulunacak ve nakit avroda olduğu gibi tutulan her dijital avro doğrudan ECB tarafından desteklenecek.

ECB, dijital avronun güvenilirliğini, değerini, istikrarını ve itibarını korurken nakit avro ile değiştirilebileceğini garanti edecek.

Dijital avro ile Avrupa çapında alternatif bir ödeme çözümü sunulacak. Kişi ve işletmeler mevcut seçeneklere ilave olarak dijital avroyla ödeme yapabilecek. Dijital avro, Avro Bölgesi'nde geniş çapta kabul gören, ucuz, güvenli ve resmi para birimi haline gelecek.

ECB, dijital avro ile Avrupa'yı, dijital ödemeler pazarına hakim olan ABD'li şirketlere (PayPal, Apple Pay, Mastercard ve Visa) daha az bağımlı hale getirmeyi de amaçlıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluova-Yeşilyurt Fay Zonu hendek açılarak inceleniyor
Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlamasına ilişkin 6 sanığın tekrar yargılandığı davada karar
İzmir'deki kentsel dönüşüm hak sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSKGV'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı
ABB konser harcamalarına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Benzer haberler

ECB gelecek yıl dijital avroya yönelik yeni deneyler yapacak

ECB gelecek yıl dijital avroya yönelik yeni deneyler yapacak

Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve ABD'nin büyüme verisinde

Avrupa Merkez Bankası, Rus varlıklarına dokunulmasından "kaygılı"

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrasında karışık seyrediyor

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı sonrasında karışık seyrediyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi

Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında

Küresel piyasalarda gözler Fed'in faiz kararında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet