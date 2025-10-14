Dolar
Ekonomi

Alman otomotiv tedarikçisi Webasto, Almanya'da 300 kişiyi daha işten çıkaracak

Alman otomotiv tedarikçisi Webasto, Almanya'da 300 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Alman otomotiv tedarikçisi Webasto, Almanya'da 300 kişiyi daha işten çıkaracak Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Berlin

Webasto'nun açıklamasında, zorlu pazar ortamında organizasyon yapısının basitleştirerek yeniden yapılanması çalışmaları kapsamında şirkette personel ayarlamaları yapıldığı belirtildi.

Buna göre, Almanya'da 300 kişinin daha işten çıkarılacağı aktarılan açıklamada, işten çıkarmaların odak noktasının idari pozisyonlarda olacağı ve öncelikle Münih yakınlarındaki Stockdorf'taki şirket merkezini ve yakınlardaki Gilching tesisini etkileyeceği kaydedildi.

Webasto Üst Yetkilisi (CEO) Jörg Buchheim, değerlendirmesinde, "Otomotiv pazarındaki değişimler, daha az karmaşıklığa ve daha hızlı karar alma süreçlerine sahip, daha yalın ve daha uygun maliyetli bir organizasyon gerektiriyor. Rekabetçi kalabilmemizin tek yolu bu." ifadelerini kullandı.

Sunroof üreticisi Webasto, geçen yıl dünya genelinde 16 bin çalışanından 1300'ünü işten çıkarmıştı. Şirket, Nisan 2025’te de Almanya'daki 3 bin 700 çalışanından 650'sinin işten çıkarılacağını duyurmuştu.

Borcu 1 milyar avro olan Webasto, aylardır danışmanlık şirketleri ve bankalarla bu borcu yeniden yapılandırma planı üzerinde çalışıyor.

