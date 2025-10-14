Dolar
41.83
Euro
48.38
Altın
4,128.08
ETH/USDT
3,974.30
BTC/USDT
111,645.00
BIST 100
10,480.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin Uluslararası Limanı'ndan insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi Gazzeye doğru hareket ediyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Almanya'da ilginç maç

Hamburg'da oynanan 9. Lig maçında Mesopotamien 2, Moorburg'u 66-0 mağlup etti. Moorburg takımı sahaya 1'i kadın 7 futbolcuyla çıkarken, takımın teknik direktörü de maçta forma giydi.

Erbil Başay  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Almanya'da ilginç maç

Berlin

Hamburg'un Harburg ilçesinde Aussenmühle Sportpark'ta Mesopotamien 2 ile Moorburg arasında oynanan müsabakada, Moorburg takımı 1’i kadın 7 futbolcu ile sahaya çıktı. Oyuncu listesinde yer alan bazı futbolcuların maça gelmemesinden dolayı Moorburg Teknik Direktörü Patrick Stritzki de karşılaşmada forma giydi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlk golü karşılaşmanın 120. saniyesinde bulunan Mesopotamien 2, ilk yarıyı 32-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekibinin karşılamadan 66-0 galip ayrıldığı maçta Türk kökenli savunma oyuncusu Ömer Yıldırım da 17 gol attı.

Mesopotamien 2’nin teknik direktörü Michel Aydoğdu, shz.de internet sayfasına yaptığı açıklamada, maçta sonuna kadar adil bir şekilde mücadele ettiği için rakibine büyük saygı duyduğunu belirtti. Aydoğdu, 1’i kadın 6’sı erkek oyuncu ile sahaya çıkan rakibine birkaç kez maçı erken sonlandırmayı teklif ettiğini aktardı.

Moorburg kulübünün Başkanı Yvonne Petrich de, hakemin maçın henüz 10. dakikasında teknik direktöre maçı bırakıp bırakmayacaklarını sorduğunu belirterek, "Ancak takımımız kesinlikle oynamaya devam etmek istedi." ifadesini kullandı.

Moorburg takımının 22 Ağustos’ta da Störtebeker SV ile oynadığı maçın ikinci yarısına çıkmamasından dolayı Hamburg Futbol Federasyonu'nun Moorburg takımını 3-0 mağlup ilan ettiği belirtilirken, Moorburg'un bu maçtan da çekilmeleri durumunda ligden men edilmesinden endişe ettiği kaydedildi.

Ligde, Mesopotamien 2 bu sezon oynadığı 9 maçın 9’unu kazandı ancak 3 puanı silindiği için 24 puan ve 119 gol averajıyla (135-15) birinci sırada yer alıyor.

Galibiyeti bulunmayan Moorburg ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazze'ye 900 ton insani yardım malzemesi taşıyan "Akdeniz" gemisi yola çıktı
Depremlerin vurduğu Hatay'da 11,2 kilometrelik atık su tüneli inşa ediliyor
1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandı
Üniversiteli Büşra'nın ölümüne ilişkin erkek arkadaşına ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Gazze'ye ulaştırılacak insani yardım malzemeleri "İyilik Gemisi"ne yüklendi

Benzer haberler

Almanya'da ilginç maç

Almanya'da ilginç maç

Almanya'da Sol Parti milletvekilinin Filistin'e destek gösterisinde gözaltına alındığı ortaya çıktı

Almanya'da yaklaşık 50 bin evsiz sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Almanya'da çok sayıda entelektüel ve uzman, hükümetin İsrail'e koşulsuz desteğini sorguluyor

Almanya'da çok sayıda entelektüel ve uzman, hükümetin İsrail'e koşulsuz desteğini sorguluyor
Alman polisinin milletvekili yumrukladığı ortaya çıktı

Alman polisinin milletvekili yumrukladığı ortaya çıktı
Porsche’nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi

Porsche’nin 9 aylık küresel satışları yüzde 6 geriledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet