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Ekonomi

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklenenden fazla büyüme kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 29.06.2023 - Güncelleme : 29.06.2023
ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

New York

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin nihai tahminlerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın birinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2 arttı.

Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ilk çeyrekte yüzde 1,4 büyümesi yönündeydi.

Ülkenin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,1, mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminlerde de yüzde 1,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

İlk çeyrekte ABD ekonomisindeki büyümede; tüketici harcamaları, ihracat, eyalet ve yerel yönetim harcamaları, federal hükümet harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışlar etkili oldu. Aynı dönemde özel envanter yatırımı ve konut sabit yatırımında ise azalış kaydedildi. İthalat da bu dönemde arttı.

Birinci çeyreğe ait nihai verilerde, ihracat ve tüketici harcamaları yukarı yönlü revize edilirken, konut dışı sabit yatırımlar, federal hükümet harcamaları ve ithalat verisinde aşağı yönlü revizyona gidildi.

Yılın ilk çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 4,2'den 4,1'e çekildi. Bu dönemde yüzde 4,2 artması beklenen kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,7 yükselmişti.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 5'ten 4,9'a düşürüldü.

Piyasa beklentileri, çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 5 artması yönündeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,4 artış kaydetmişti.

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