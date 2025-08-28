Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eskişehir'de "Yaşlılık Çalıştayı"nda konuşuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde "Efficiency Elektrikli Araç Yarışması"na ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Eğitim

Ümraniye'de okullara yeni eğitim dönemi öncesi bakım ve onarım desteği

Ümraniye Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Fatma Nur Duman Arı  | 28.08.2025 - Güncelleme : 28.08.2025
Ümraniye'de okullara yeni eğitim dönemi öncesi bakım ve onarım desteği

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler tarafından, öğrencilerin daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda eğitim alabilmesi için ilçedeki okullarda bakım, onarım ve temizlik yapıldı.

Çalışmalar kapsamında, sınıflarda bulunan sıra ve masalar tamir edilip temizlendi, binaların iç ve dış cephe boyaları yenilendi, bahçe duvarları ile korkulukların boyama ve bakım işlemleri tamamlandı.

İhtiyaç duyulan okul çevrelerinde de kaldırımlar onarılırken, bozuk yolların asfaltı yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eğitime verdikleri öneme değinerek, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da çocuklarımızın daha temiz, güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için üzerimize düşeni yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için eğitim ortamlarını iyileştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı

