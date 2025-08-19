Yaz Kur'an Kursu öğrencileri bilimle buluştu
Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, eğitimlerini bilimle buluşturmak amacıyla Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’ni ziyaret etti.
Ümraniye
Ümraniye Belediyesi, çocukların yalnızca okul temelli bilgiyle değil, bilimsel düşünce ve keşfetme becerileriyle de donatılmasını önemsiyor. Bu doğrultuda onları her alanda destekleyerek, geleceğin donanımlı bireyleri olarak yetişmelerine katkı sunuyor.
Bu kapsamda Yaz Kur’an Kursu öğrencileri, Şehit Mühendis Zahide Güçlü Ekici Bilim Merkezi’ni ziyaret ederek bilimle yakından tanışma fırsatı buldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ziyaret sırasında öğrenciler, teleskop ile gökyüzünü gözlemleyerek astronomi alanındaki temel kavramlarla tanıştı.
Ayrıca, çeşitli atölye çalışmalarına katılarak deneyler gerçekleştirdi. Bu sayede bilimsel süreçleri eğlenceli ve interaktif biçimde deneyimleyen öğrencilerin merak duygusu ve öğrenme isteği pekiştirildi.