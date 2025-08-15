Dolar
40.90
Euro
47.92
Altın
3,336.55
ETH/USDT
4,526.50
BTC/USDT
117,707.00
BIST 100
10,877.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ümraniye'de Yaz Spor Okulu öğrencileri Ormanya'yı keşfetti

Ümraniye Belediyesinin Yaz Spor Okulları etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenlendi.

Zeynep Rakipoğlu  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Ümraniye'de Yaz Spor Okulu öğrencileri Ormanya'yı keşfetti

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları etkinlikleri devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu kapsamda öğrenciler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na bir gezi gerçekleştirdi. Doğayla iç içe bir gün geçiren öğrenciler, ormanda yürüyüş yaparak doğayı yakından tanıdı, hayvanların doğal yaşam alanlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Ormanya'da yer alan açık hava kütüphanesini de ziyaret eden öğrenciler, doğa içinde kitaplarla buluşmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler ayrıca, geniş serbest etkinlik alanlarında oyunlar oynadı ve çeşitli sosyal aktivitelerle eğlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek
Kapıkule'de gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Sıcakların etkili olduğu Ardahan'da su debisi düşen Kura Nehri'ni yosun kapladı
Balıkesir Sındırgı'daki depremde ağır hasar gören binalar kontrollü şekilde yıkılıyor

Benzer haberler

Ümraniye'de Yaz Spor Okulu öğrencileri Ormanya'yı keşfetti

Ümraniye'de Yaz Spor Okulu öğrencileri Ormanya'yı keşfetti

Ümraniye'deki kan bağışı seferberliği tamamlandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet