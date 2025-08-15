Ümraniye'de Yaz Spor Okulu öğrencileri Ormanya'yı keşfetti
Ümraniye Belediyesinin Yaz Spor Okulları etkinlikleri kapsamında öğrenciler için Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenlendi.
İstanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okulları etkinlikleri devam ediyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bu kapsamda öğrenciler, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'na bir gezi gerçekleştirdi. Doğayla iç içe bir gün geçiren öğrenciler, ormanda yürüyüş yaparak doğayı yakından tanıdı, hayvanların doğal yaşam alanlarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.
Ormanya'da yer alan açık hava kütüphanesini de ziyaret eden öğrenciler, doğa içinde kitaplarla buluşmanın keyfini yaşadı. Öğrenciler ayrıca, geniş serbest etkinlik alanlarında oyunlar oynadı ve çeşitli sosyal aktivitelerle eğlendi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.