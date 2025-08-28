Ümraniye Belediyesi'nden Anne Çocuk Atölyeleri
Ümraniye Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında Anne Çocuk Atölyeleri düzenledi.
İstanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen "Aile Yılı" kapsamında düzenlenen atölyelere, 49 çocuk ve anneleri katıldı.
Belediyenin Aile Gelişim Akademisince hayata geçirilen atölyelerde, çocukların duygusal, sosyal ve psikolojik gelişimlerini desteklemek, annelerin ebeveynlik becerilerini geliştirip, aile içi iletişimi güçlendirmek amacıyla etkinlikler planlandı.
Uzman psikologlar eşliğinde 2-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik 7 başlıkta ele alınan çalışmalarda, "Pozitif Ebeveynlik ve Çocukla Etkin İletişim", "Çocuklar İçin Ekran Canavarına Karşı Mücadele", "Öfkemi Nasıl Yenebilirim?", "Özgüven", "Kaygı", "Mahremiyet", "Duyusal ve Bağlanma Temelli Oyun Atölyesi" konuları işlendi.