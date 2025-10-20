Dolar
41.96
Euro
48.97
Altın
4,258.05
ETH/USDT
4,051.50
BTC/USDT
111,244.00
BIST 100
10,170.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Orman İnovasyon Haftası Açılış Töreni'nde konuşuyor
logo
Teknoloji

Ümraniye Robot Yarışları'nın finali yapıldı

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen gençlerin katıldığı Ümraniye Robot Yarışları'nın final müsabakaları için tören düzenlendi.

Lale Bildirici Büyükkarakaya  | 20.10.2025 - Güncelleme : 20.10.2025
Ümraniye Robot Yarışları'nın finali yapıldı Fotoğraf: Erhan Elaldı/AA

İstanbul

Prof. Dr. Nabi Avcı Spor Tesisi'nde üç gün süren yarışlarda geleceğin mühendisleri hünerlerini sergiledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen 24 takım ve 750 genç yarışmacı, kendi tasarlayıp programladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FIRST Robotics Competition (FRC) formatında düzenlenen yarışmalarda, toplam 65 sıralama maçı oynandı. Bunların ardından final karşılaşmalarıyla en başarılı takımlar belirlendi.

Gençleri bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına yönlendirmeyi amaçlayan yarışmada, teknik becerilerin yanı sıra takım çalışması, iletişim, liderlik ve sunum yetenekleri de değerlendirildi.

Organizasyon sonunda başarılı performans gösteren takımlara 21 kategoride ödülleri verildi.

Yarışmada ödülleri Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım takdim etti.

Gençleri tebrik eden Yıldırım, "Gençler sizleri çok heyecanlı gördüm. Liseler arası robot yarışmasının seneye inşallah Ümraniye'de üçüncüsünü yapacağız. 24 takım oynadı, bir takım kazandı ama mühim olan yarışmaktır. Hepiniz robot takımı olarak yarıştınız, robotları tasarladınız en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin kendilerini gururlandırdığını, üreten, düşünen ve geliştiren bir neslin geldiğini, bu tür organizasyonları her zaman desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacak
Hatay'da sağanak nedeniyle Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı
Adli Tıp Kurumuna 85 personel alınacak
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı
Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi

Benzer haberler

Ümraniye Robot Yarışları'nın finali yapıldı

Ümraniye Robot Yarışları'nın finali yapıldı

Milli robot köpek 2026 başında göreve hazır olacak

Osaka Expo 2025'te sağlık hizmetleri ve robotların yer aldığı pavyonlar ilgi odağı oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet