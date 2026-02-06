Dolar
43.62
Euro
51.48
Altın
4,911.14
ETH/USDT
1,928.20
BTC/USDT
66,684.00
BIST 100
13,434.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'de “6 Şubat Depremleri Anma Programı ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor. Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Amir Murillo, İstanbul'a geldi.
logo
Eğitim

2026-YKS başvuruları başladı

20-21 Haziran'da yapılacak 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

Şeyma Güven  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
2026-YKS başvuruları başladı

Ankara

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS başvuruları 2 Mart'a kadar alınacak.

20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvurmak isteyen adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli sağanak ve kar uyarısı
Aydın'da Büyük Menderes Nehri taştı, ekili alanlar su altına kaldı
İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunda çökme meydana geldi
Erzincan'da 4,9 büyüklüğünde deprem
Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli, Hatay'daki mezarı başında anıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

2026-YKS başvuruları başladı

2026-YKS başvuruları başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvuruları başladı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ile yerleştirme sonuçları açıklandı

Pet şişeyi açamayan da çatalın tabakta çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti

Pet şişeyi açamayan da çatalın tabakta çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti
Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuru sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuru sonuçları açıklandı
Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek

Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı yarın gerçekleştirilecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet