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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı 7 maçla tamamlandı.

Fatih Erel  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş maçları yapıldı ve çeyrek finale kalan takımlar belli oldu.

Gent (Belçika), Fiorentina (İtalya), Lech Poznan (Polonya), Basel (İsviçre), West Ham United (İngiltere), AZ Alkmaar (Hollanda), Nice (Fransa) ve Anderlecht (Belçika) çeyrek finale kaldı.

İlk karşılaşmada İtalya temsilcisi Fiorentina'ya deplasmanda 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında da rakibine 4-1 yenilerek turnuvadan elendi.

Medipol Başakşehir, dün ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Belçika temsilcisi Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etmişti.

Son 16 turu rövanş maçlarının sonuçları şöyle:

Demir Grup Sivasspor-Fiorentina (İtalya) 1-4 (0-1)

Djurgarden (İsveç)-Lech Poznan (Polonya) 0-3 (0-2)

Slovan Bratislava (Slovakya)-Basel (İsviçre) 2-2 (2-2) (Basel, penaltılarla çeyrek finale çıktı)

West Ham United (İngiltere)-AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi) 4-0 (2-0)

AZ Alkmaar (Hollanda)-Lazio (İtalya) 2-1 (2-1)

Nice (Fransa)-Sheriff (Moldova) 3-1 (1-0)

Villarreal (İspanya)-Anderlecht (Belçika) 0-1 (1-1)

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