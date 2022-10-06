Trabzonspor, Fransa'dan puansız dönüyor
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'ya deplasmanda 3-1 yenildi.
Paris
10. dakikada Trabzonspor'da Gomez, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Gomez'in Camara'ya yaptığı faul pozisyonunu izleyen hakem Giorgi Kruashvili, bordo-mavili futbolcuyu kırmızı kart ile cezalandırdı.
14. dakikada Monaco öne geçti. Embolo'nun sol taraftan pasında, altıpas içinde Ben Yedder'in yerden vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ tarafından filelere gitti: 1-0
20. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Nübel yatarak iki hamlede topu kontrol etti.
24. dakikada Diatta'nın sağdan yerden ortasında, arka direkte uygun durumda topla buluşan Embolo'nun şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
26. dakikada Diatta'nın sağ çaprazda kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı andaki şutunda, Uğurcan tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.
28. dakikada Trezeguet'in pasında, Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı dışından sert şutunda, top üsten auta gitti.
45. dakikada Monaco'nun gelişen atağında Bartra'nın ceza alanı içinde Vanderson'a yaptığı müdahale sonrasında karşılaşmanın hakemi Giorgi Kruashvili, penaltı noktasını gösterdi.
45+2. dakikada Ben Yedder, yerden kullandığı penaltı atışında, topu kaleci Uğurcan Çakır'ın ters köşesinden filelere yolladı: 2-0
İlk yarı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
50. dakikada Monaco savunmasında Badiashile'nin uzun geri pasında kaleci Nübel'i aşan top az farkla direğin yanından kornere çıktı.
54. dakikada Diatta'nın ceza alanı hemen içinden sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üsten kornere çeldi.
55. dakikada Monaco, farkı 3'e yükseltti. Golovin'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Embolo'nun kafa vuruşunda top arka direkteki Disasi'nin önüne düştü. Bu futbolcu da kafayla dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0
72. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye düşürdü. Ceza alanı içinde Umut Bozok'un pasında, Bakasetas'ın yerden vuruşunda, top kaleci Nübel'in solundan filelere gitti: 3-1
78. dakikada Lucas'ın pasında, ceza alanı içinde Volland'ın şutunda, savunmaya çarpan top direğin az farkla üzerinden kornere çıktı.
89. dakikada Minamino'nun ceza alanı sol çaprazından sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ üst köşesine doğru gelen topu kornere çeldi.
90+1. dakikada Henrique'nin ceza alanı sol çaprazdan şutunda, kaleci Uğurcan Çakır'ın çeldiği topu savunma uzaklaştırdı.
Trabzonspor karşılaşmadan 3-1 yenik ayrıldı.
Trabzonspor gruptaki 2. yenilgisini aldı
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco'ya 3-1 yenilerek gruptaki 2. yenilgisini aldı.
II Louis Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Maxi Gomez'in kırmızı kart görmesiyle kalan 80 dakikada 10 kişi mücadele eden bordo-mavililer, rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyamadı.
Fransa temsilcisinin gollerini 14 ve 45+2. dakikada penaltıdan Ben Yedder, 55. dakikada Disasi kaydederken, Trabzonspor'un tek golünü 72. dakikada Bakasetas attı.
Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen, ikinci maçında ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Manoco karşısında 2. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.
Bakasetas, 6. golünü kaydetti
Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, bu sezon resmi maçlardaki 6. golünü kaydetti.
Bordo-mavili futbolcu; Spor Toto Süper Lig, Süper Kupa ve Avrupa kupalarında bu sezon 13 maçta forma giyerken 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Trabzonspor kafilesi yarın dönecek
Trabzonsporlu futbolcular, geceyi Fransa'da geçirecek.
Bordo-mavili takım, yarın öğle saatlerinde Nice'den kalkacak THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a dönecek.
Bordo-mavili ekip, yarın akşam saatlerinde de yapacağı antrenmanla ligde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
"Gruptan çıkacağımıza inanıyorum"
Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, gruptan çıkacaklarına inandığını söyledi.
Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta kırılma anlarının olduğunu belirterek, "Oyun dengeli bir oyun. 'Rakibin iki formasyonu var' demiştik 4-4-2 başlamıştı, kazanmak istiyordu. 7-8. dakika VAR ile beraber 10. dakika yediğimiz kırmızı kart var. Faul kazandık kırmızı kart yedik. Baktığımda kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Sonrasında da oyunu tutmak istedik. Bazen olabiliyor, bu oyunun içinde bunlar var. Bu şekilde kırmızı kart görmemiz doğru değil. Ama ilk gelen top gol oldu." dedi.
Sonrasında dengeli durmaya çalıştıklarını kaydeden Avcı, şöyle devam etti:
"1-0 içeri girmek istedik aslında, oyunda devre arası ona göre formasyon değişikliği yapacaktık. Ama 45’te bu sefer rakibin kazandığı penaltı ile içeri 2-0 mağlup girdik. 2. yarıya aslında dediğim gibi 2-0 değil de 1-0 girsek formasyon değişikliğine gidecektik. Ama biraz daha oyunu 2-0 olarak tutmak ve götürmek istedik. 55 ve 60. dakikalarda bu değişiklikleri yapacaktık. 55. dakikada 2 tane oyuncu değişikliği yaparken 3. golü duran toptan ve kornerden yedik. Sonrasında 2 değişikliği yaparak sahanın içinde rakibin durumuna göre 4-3-2 formasyonunu aldık. Sonrasında biraz daha topa sahip olduğumuzda, topu çevirdiğimizde iyi bir gol bulduk."
"Atamadığımız final pasları var. " diyen Avcı, "Bu seviyede 90 dakika 11’e 10 oynamak çok kolay bir süreç değil. Oyunun içinden cebimize koyacağımız olumlu şeylerimiz de var, olumsuzluklar da var. Ama uluslararası seviyede bu kadar süre 10 kişi kalmak kolay değil. Süreci bugün itibarıyla kaybettik. Grupta 6-6, 3-3, şeklinde puanlar. Önümüzde 3 maç var, 2’si içeride. Ben bu gruptan iyi bir şekilde çıkacağımızı, kazanarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Yarından itibaren toparlanıp lige en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.
Gruptan çıkabilme şansına ilişkin de Avcı, "Bugün şu an itibarıyla önümüzdeki Monaco maçını değil buradan zaten bunun analizi yapılacak, geri bildirim toplantısı yapılacak. Ama 4 gün sonra bir lig maçı daha var. Önümüzdeki hafta Kasımpaşa, Monaco ve Beşiktaş maçları var. Parça parça bunlara hazırlanacağız. Evet gruptan herkes çıkabilir. Son 3 maçımızın 2’si kendi evimizde." değerlendirmesinde bulundu.
Avcı, takıma destek veren taraftarlara da teşekkür etti.
Hakem kararlarına da değinen Avcı, şunları kaydetti:
"11’e 11 devam etse belki de kazanabiliriz, yine kaybedebiliriz, berabere bitebilir. Ama oyunun içinde devamlı olma ihtimalinizin yüksek bir oyunda böyle bir durumla karşılaştık. Oyunun içinde hakemlerle ilgili en ufak bir şeyim yok. Verdiği kararların bence hepsi doğru. Bizim gibi bir takımın bu seviyede 10 kişi kalmaması gerekiyor. Kendi oyuncumu o anlamda sorgulayabilirim. Oyun için zaten onu sorgulayacağız."
Clement'in açıklamaları
Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement ise oyuna iyi başladıklarını belirterek, "Maçtan önce biz bunu çalıştık. 10. dakikada rakibimiz kırmızı kart gördü, ardından gol bulduk ama 80 dakika bir maç daha vardı. 80 dakikayı yönetmek zordu. 2 ve 3. golü de attık. Ben çok mutluyum. Trabzonspor'un golü şanstı, o golü beklemiyorduk. Oyuncu değişiklikleri yaptım, başka takımla oyuncularımla bu galibiyeti aldık." değerlendirmesinde bulundu.
Takımların gruptan çıkma şansını da değerlendiren Clement, "4 takım aynı seviyede, şansları da eşit. Herkes puan kazandı, puan kaybetti. Herkes için 3 maç var, final olacak. Haftaya Trabzon'a gideceğiz. Trabzonspor'un stadında bizi neler bekliyor siz düşünün. Taraftar çok sıcak olacak. Haftaya bizi ne bekliyor soru işareti." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.