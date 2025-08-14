Dolar
Dünya

Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

İspanya hükümetinin orman yangınlarının söndürülmesi için Avrupa Birliği'nden (AB) yardım istemesinin ardından Fransa, komşu ülkeye iki yangın söndürme (Canadair) ve bir koordinasyon uçağı göndereceğini duyurdu.

Esra Taşkın  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

PARİS

Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, birçok şiddetli orman yangınından etkilenen İspanya'nın AB'nin Sivil Koruma Mekanizması aracılığıyla Avrupa'ya dayanışma çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Retailleau, Fransa'nın komşu ülke İspanya'nın bu talebine olumlu yanıt verdiğini belirterek, bu sabah Nimes kentindeki sivil güvenlik üssünden kalkacak olan iki yangın söndürme ve bir koordinasyon uçağının İspanyol makamlarının hizmetine sunulacağını duyurdu.

Bu uçakların İspanya'da iki gün görev yapacağını anlatan Retailleau, Fransa'nın AB'nin Sivil Koruma Mekanizması'nın önemli bir aktörü olduğunu kaydetti.

İspanya'nın kuzeybatı ve güneybatı bölgelerini etkileyen orman yangınlarından dolayı 10 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

