Dolar
40.78
Euro
47.63
Altın
3,345.62
ETH/USDT
4,582.00
BTC/USDT
118,343.00
BIST 100
10,857.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Fransa'da yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Fransa'nın güneyindeki Aude vilayetinde yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği bildirildi.

Esra Taşkın  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Fransa'da yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Paris

Montpellier Savcılığından, Aude vilayetindeki yazın en büyük orman yangınıyla ilgili soruşturmaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, 5 Ağustos'ta Aude vilayetinde Lagrasse ile Ribaute köyleri arasında yerel saatle 16.15 sularında başlayan ve en az 5 çevre beldeye yayılan yangında yaklaşık 17 bin hektarlık ormanlık alanın hasar gördüğü kaydedildi.

Yangında bir kişinin hayatını kaybettiği, ikisi ağır birçok kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 36 evin de yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, yangınla ilgili 6 Ağustos'ta soruşturma başlatıldığı ve 9 Ağustos itibarıyla bu soruşturmanın Montpellier Savcılığına bağlı bölgesel çevre birimine devredildiği kaydedilerek, "Jandarmaların ve uzman birimlerin araştırmaları ilerledikçe bu yangının insan kaynaklı olduğu, doğal nedenin ise tamamen dışlandığı ortaya çıktı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uzmanların, yangının çıkış koşulları göz önünde bulundurulduğunda suç teşkil edecek kasıtlı bir eylem sonucu başlamış olabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

Bu ihtimalin ek araştırmalarla doğrulanmasının gerektiği ve zaman alabileceği vurgulanan açıklamada, yangınla ilgili iki soruşturma hakiminin görevlendirildiği kaydedildi.

Ülkenin Aude vilayetinde 5 Ağustos'ta çıkan yangın, 10 Ağustos'ta kontrol altına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim tarafından kabul edildi
MSB: Suriye'nin siyasi birliğini, toprak bütünlüğünü savunuyoruz
Karakaya Barajı'nda su seviyesi sıcak hava ve kuraklık nedeniyle geriledi
Müsilajla mücadele kapsamında yıl başından bu yana yapılan denetimlerde 55 tesis kapatıldı
Türkiye, BM'deki toplantıda plastik kirliliğiyle mücadele uzlaşısı için yapıcı rolünü sürdürüyor

Benzer haberler

İngiltere'de orman yangınlarındaki artış nedeniyle itfaiyecilerin baskı altında olduğu uyarısı yapıldı

İngiltere'de orman yangınlarındaki artış nedeniyle itfaiyecilerin baskı altında olduğu uyarısı yapıldı

Fransa'da yazın en büyük yangınının kasıtlı eylem sonucu çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Fransa, orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya'ya 2 yangın söndürme ve 1 koordinasyon uçağı gönderecek

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nde salı günü duman görüldü ancak nükleer güvenlik etkilenmedi
Fransa, Almanya ve İngiltere: Diplomatik çözüm, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı

Fransa, Almanya ve İngiltere: Diplomatik çözüm, Ukrayna ile Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını korumalı
Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı

Yunanistan’da orman yangını Patra’daki yerleşim bölgesine yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet