Spor, Futbol

PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

Bozhan Memiş  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne para cezası

İstanbul

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Başkan Vekili Sertaç Komsuoğlu'nun açıklamaları sebebiyle sarı-lacivertli kulübe 2 milyon 700 bin lira, Komsuoğlu'na ise 3 milyon lira para cezasının yanı sıra 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Disiplin kurulu; Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye ise taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 220 bin lira para cezasına hükmetti.

Gençlerbirliği yöneticisi Rıfat Songür, Kasımpaşa antrenörü Özgür Öçal, TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Atiker ile yöneticileri Celalettin Hakan Katırcı, Okay Tınkır ve Ali Kaya para cezası verilen isimler oldu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Eminevim Ümraniyespor, Bandırmaspor, Sakaryaspor, Arca Çorum FK, Sipay Bodrum FK ve Serikspor'a da para cezası verildi.

Eminevim Ümraniyespor futbolcusu Cebio Soukou ile İstanbulspor'lu oyuncu Alieu Cham ciddi faul sebebiyle, Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin ise ihraç öncesi rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti sebebiyle 2'şer müsabakadan men cezası aldı.

