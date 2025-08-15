UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 12 rövanş maçıyla sona erdi.
Hırvatistan ekibi Rijeka'nın ardından rakiplerini eleyen KuPS Kuopio, Midtjylland, Lincoln Red Imps, PAOK, Brann, Zrinjski, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Utrecht, Panathinaikos, Braga ve AEK Larnaca play-off turuna kaldı.
Panathinaikos, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'e 0-0 berabere biten iki maçın ardından penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak tur atladı ve Samsunspor'un play-off'lardaki rakibi oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)
Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)
Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)
Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)
Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)
Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)
Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)
Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)
Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)
Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)