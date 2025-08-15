Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu.

Mutlu Demirtaştan  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. eleme turu tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. eleme turu, 12 rövanş maçıyla sona erdi.

Hırvatistan ekibi Rijeka'nın ardından rakiplerini eleyen KuPS Kuopio, Midtjylland, Lincoln Red Imps, PAOK, Brann, Zrinjski, Maccabi Tel Aviv, FCSB, Utrecht, Panathinaikos, Braga ve AEK Larnaca play-off turuna kaldı.

Panathinaikos, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'e 0-0 berabere biten iki maçın ardından penaltılarla 4-3 üstünlük kurarak tur atladı ve Samsunspor'un play-off'lardaki rakibi oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya) - RFS (Letonya): 1-0 (2-1)

Midtjylland (Danimarka) - Fredrikstad (Norveç): 2-0 (3-1)

Noah (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 0-0 (Penaltılarla 5-6) (1-1)

Wolfsberger (Avusturya) - PAOK (Yunanistan): 0-1 (Uzatmalarda) (0-0)

Brann (Norveç) - Hacken (İsveç): 0-1 (2-0)

Breidablik (İzlanda) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-2 (1-1)

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Hamrun Spartans (Malta): 3-1 (2-1)

Drita (Kosova) - FCSB (Romanya): 1-3 (2-3)

Utrecht (Hollanda) - Servette (İsviçre): 2-1 (3-1)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-0 (Penaltılarla 3-4) (0-0)

Braga (Portekiz) - CFR Cluj (Romanya): 2-0 (2-1)

Legia Varşova (Polonya) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1 (1-4)

