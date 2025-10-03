Dolar
Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.

Mutlu Demirtaştan  | 03.10.2025 - Güncelleme : 03.10.2025
Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0

Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1

Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3

Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3

Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1

