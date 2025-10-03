Avrupa Ligi'nin ikinci haftası tamamlandı
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları tamamlandı.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında ikinci hafta mücadelesi, TSİ 22.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Porto'da milli futbolcu Deniz Gül, takımının Kızılyıldız'ı 2-1 yendiği maça ilk 11'de başladı ve 73 dakika forma giydi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Basel (İsviçre) - Stuttgart (Almanya): 2-0
Celta Vigo (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 3-1
Feyenoord (Hollanda) - Aston Villa (İngiltere): 0-2
Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-1
Olimpik Lyon (Fransa) - Salzburg (Avusturya): 2-0
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 1-3
Nottingham Forest (İngiltere) - Midtjylland (Danimarka): 2-3
Porto (Portekiz) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Sturm Graz (Avusturya) - Rangers (İskoçya): 2-1Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.