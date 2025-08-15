Dolar
Gündem

15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı.

Utku Şimşek  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in kızı teğmen oldu

Ankara

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir, teğmenlik diplomasını aldı.

Milli Savunma Üniversitesi'nin Next Sosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Üniversitesi Maltepe Yerleşkemizdeki 15 Temmuz Şehitleri Spor Sahası'nda gerçekleştirilen 39'uncu Dönem Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi (SUTASAK) Mezuniyet Töreni'nde, mezun teğmenler arasında yer alan, 15 Temmuz hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederek şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in kızı, Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diploması, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından verildi."

Paylaşımda, Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun, Elif Nur Halisdemir'e teğmenlik diplomasını verdiği anlara ilişkin fotoğraf da yer aldı.

