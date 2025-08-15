Dolar
Gündem

Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı

Ümraniye TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ali Cevahir Aktürk, Büşra Alakoyun  | 15.08.2025 - Güncelleme : 15.08.2025
Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan ve banka çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis aracı devrilerek yan yattı.

Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Hafta sonu sıcaklıklar etkili olmaya devam edecek

