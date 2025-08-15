Ümraniye TEM Otoyolu'nda servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
Ümraniye TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, Ümraniye Çamlıca Anadolu Kavşağı'nda seyir halinde olan ve banka çalışanlarını taşıyan 34 LAF 264 plakalı servis aracı devrilerek yan yattı.
Kazada, servis aracındaki 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Servis aracının kaldırılması için çekici yardımıyla çalışma başlatıldı.
Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan otoyolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.