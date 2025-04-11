Suriye'nin başkenti Şam'da engel atlama yarışması düzenlendi
Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı Dimas bölgesinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla binicinin katılımıyla engel atlama yarışması düzenlendi.
Şam
Şam'a bağlı Dimas bölgesinde düzenlenen yarışmaya, Süveyda, Halep, Lazkiye ve Hama illerinden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla binici katıldı.
Yarışmayı birincilikle tamamlayan Muhammed Zeyd Ebu Zeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 engelden oluşan parkuru 17.66 saniyede bitirdiği için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Ebu Zeyd, yarışmanın oldukça heyecanlı geçtiğini ifade ederek, "Bu etkinlik, Baas rejiminin yıkılmasından sonra düzenlenen ikinci yarışma olma özelliğini taşıyor. Organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
"Kulübümüz artık tüm Suriyelilere açık"
Dimas Binicilik Kulübü sorumlusu Ebu Ziyad da yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün burası adeta bir bayram alanına dönüştü. Geçmişte bu tür etkinlikler yalnızca belirli kesimlere açıktı." ifadelerini kullandı.
Ebu Ziyad, "Kulübümüz artık tüm Suriyelilere açık. Her renkten ve toplumun her kesiminden insanlar burada bir araya geliyor." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.