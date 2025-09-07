Dolar
logo
Ekonomi

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Şam arasında direkt uçuşlar başladı

Çukurova Uluslararası Havalimanı ile Suriye'nin başkenti Şam arasında direkt uçuş seferleri başladı.

Serkan Avci  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Mersin

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Fly Cham Havayolları'na ait uçak, Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı-Şam arasında direkt uçuşların başladığı ilk sefer için tören düzenlendi.

Suriye'den gelen uçak, pistte "su takı" gösterisiyle karşılandı.

Uçağın kabin ekibi ve yetkililerine çiçek takdim edildi.

Şam ile Çukurova Uluslararası Havalimanı arasında salı ve cumartesi günleri direkt uçuşların düzenleneceği öğrenildi.​​​​​​​​​​​​​​

