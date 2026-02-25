Adalet Bakanı Gürlek ve Sağlık Bakanı Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ankara
Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılının mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yaşını kutluyor, milletimize hizmet yolunda nice yıllar temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın yolculuğu, adaletin, hakkın, inancın, cesaretin, ülkemize ve milletimize hizmet aşkının somut bir tezahürüdür. İnandığı değerler uğruna yürüyen, zorluklar karşısında asla geri adım atmayan, millet iradesini her şeyin üstünde tutan Sayın Cumhurbaşkanımıza, sağlıklı uzun ömürler diliyorum."
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Memişoğlu da NSosyal hesabından, "Aşkınan koşan yorulmaz." başlığıyla paylaştığı mesajda şunları kaydetti:
"Eser siyasetiyle imkansız denilen projeleri birer birer gerçeğe dönüştüren, ömrünü aziz milletimize adayan, cesareti ve davasına olan sarsılmaz inancıyla mazlumların umudu olan Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sağlıklı, hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Aziz milletimizin refahı ve ülkemizin bekası için birlikte yürüyeceğimiz nice yıllara, nice kutlu zaferlere."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.