Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

AA, Suriye'de devrik rejim güçlerince alıkonulan ABD'li gazeteci Tice'ın tutulduğu yeri görüntüledi

Anadolu Ajansı (AA), 2012 yılında Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi güçlerince alıkoyulan ve akıbeti bugüne kadar bilinmeyen Amerikalı gazeteci Austin Tice'ın, başkent Şam'da tutulduğu yeri görüntüledi.

Mehmet Burak Karacaoğlu, Ahmet Karaahmet  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
AA, Suriye'de devrik rejim güçlerince alıkonulan ABD'li gazeteci Tice'ın tutulduğu yeri görüntüledi Fotoğraf: Izz Aldien Alqasem/AA

Şam

Suriye iç savaşının başladığı dönemde sahadaki gelişmeleri takip etmek üzere Suriye'ye gelerek Ağustos 2012'de Şam kırsalında devrik rejim unsurlarınca alıkoyulan serbest gazeteci Tice'tan o tarihten sonra haber alınamadı.

ABD yönetimi ve uluslararası basın kuruluşları uzun yıllar Tice’ın serbest bırakılması için çağrılarını sürdürmesine rağmen devrik rejim güçleri, Tice'ın kendileri tarafından tutulmadığını ve nerede olduğuna dair bilgilerinin olmadığını savundu.

AA muhabirlerinin Suriyeli güvenlik güçlerinden elde ettiği bilgiye göre Tice, Şam'da rejime bağlı 4. Tümen'e ait karargahlardan birinde, Şam'ın kuzeybatısındaki Kasyun Dağı'nda tek kişilik hücrede tutuluyordu.

Söz konusu karargah, devrik rejim lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'in kontrolünde bulunan 4. Tümen'in özel güvenlik bölgesi içinde yer alıyor.

AA'nın çektiği görüntülerde Tice'in tutulduğu yerin kulübeyi andıran tek kişilik hücre olduğu görülüyor.

