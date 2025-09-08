Dolar
41.26
Euro
48.57
Altın
3,635.71
ETH/USDT
4,296.30
BTC/USDT
112,073.00
BIST 100
10,449.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak

İzmir'in merkez ilçelerinde 3 günde bir uygulanan planlı su kesintilerinin, yarından itibaren 2 günde bir yapılacağı bildirildi.

Hüseyin Bağış  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, kuraklık nedeniyle uygulanan ve 3 günde bir dönüşümlü devam eden planlı su kesintilerinin güncel su tüketim verileri göz önünde bulundurularak yeniden düzenlendiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

9 Eylül'den itibaren 2 günde bir olacak kesintilerin 23.00-05.00 arasında uygulanacağı bildirildi.

Yeni planın 2 ayrı bölge olarak tanımlandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"1.Bölge: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Gaziemir

2.Bölge: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe"

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Su Kurulu, kentteki kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatlerinde kısmi su kesintileri uygulanacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, 2026-2028 Dönemi Orta Vadeli Program'a ilişkin açıklama
İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti
Cumhur İttifakı heyeti, Gazze'deki insani krize dikkati çekmek için Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
Emine Erdoğan'dan "Dünya Okuma Yazma Günü" paylaşımı

Benzer haberler

İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak

İzmir'de planlı su kesintileri 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanacak

İzmir'de uygulanan planlı su kesintileri 12 Eylül'e kadar uzatıldı

Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu

Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi

Karareis Barajı'nın devreye alınmasıyla Çeşme'deki su kesintileri sona erdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet