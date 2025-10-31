Dolar
İzmir'de planlı su kesintileri 15 Kasım'a kadar sürecek

İzmir'in merkez ilçelerinde, azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlayan planlı su kesintilerinin 15 Kasım'a kadar devam edeceği bildirildi.

Mustafa Güngör  | 31.10.2025 - Güncelleme : 31.10.2025
İzmir'de planlı su kesintileri 15 Kasım'a kadar sürecek Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su tüketiminin yoğun olduğu merkez ilçelerde su kesintisi uygulaması sürecek.

İki grup olarak devam edecek olan su kesintilerinde ilk grupta yer alan Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde 31 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında çift günlerde saat 23.00'te başlayacak olan su kesintisi sabah 05.00'te sona erecek.

İkinci grupta yer alan Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi ile Gaziemir'in Emrez Mahallesi'nde ise 1 Kasım'da başlayıp tek günlerde devam edecek olan kesinti, yine aynı saatler arasında uygulanacak.

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren 23.00 ile 05.00 saatleri arasında su kesintileri başlamış, 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde bir uygulanmaya başlanmıştı.

