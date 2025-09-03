Dolar
Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammed Karabacak  | 03.09.2025 - Güncelleme : 03.09.2025
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi Fotoğraf: Arşiv/AA

Şam

Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kayseri'de keçe fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

