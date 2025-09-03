Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi
Suriye'nin başkenti Şam'da bir araca yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Şam
Şam kent merkezindeki Mezze 86 Mahallesi'nde bir araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.
Patlama sonucunda 1 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı