Suriye'de Yüksek Seçim Komitesinin resmi internet sitesi açıldı
Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme, komitenin resmi internet sitesinin hizmete girdiğini duyurdu.
Şam
Suriye Halk Meclisi Yüksek Seçim Komitesi Basın Sözcüsü Nevvar Necme, başkent Şam'daki Halk Meclisi binasında komitenin resmi internet sitesinin açılışına ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Seçim sürecinin şeffaf şekilde yürütülmesine önem verdiklerini belirten Necme, "Seçimlerin başarıyla yapılması ve sürecin tüm aşamalarında şeffaflığın sağlanması için çaba gösteriyoruz." dedi.
Necme, seçimlerin düzenlenmesi kapsamında hem Suriyeli hem de uluslararası bazı kuruluşların sürece katılmak üzere başvuruda bulunduğunu ve bu kuruluşlarla toplantılar yapıldığını kaydetti.
Sözcü Necme, il seçim komitesi başkanlarının seçim sürecinden ve meydana gelebilecek ihlallerden sorumlu olduğunu ifade etti.
İtiraz komitelerinin, seçmen üyelerine ilişkin karar merci olduğunu vurgulayan Necme, seçim bölgelerinde avukatların bulunmasının "önemli ve daha önce uygulanmamış bir adım" olduğunu dile getirdi.
Seçimlerin doğrudan halk oylamasıyla değil, belirlenen bölgelerdeki seçici kurullar aracılığıyla yapıldığını belirten Necme, geçici seçim sisteminin yurt içindeki ve yurt dışındaki seçmenler arasında bir fark gözetmediğini, seçmenlerin kendi seçim bölgelerindeki merkezlerde oy kullanabileceğini söyledi.