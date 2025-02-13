Suriye'de silah bırakmayanlar, Ulusal Diyalog Konferansı'na davet edilmeyecek
Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı için Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Hasan el-Dığeym, "SDG" adına kullanan terörü PKK/YPG'nin Suriye halkını temsil etmediğini belirtti.
Şam
Suriye halkının arasında ulusal uzlaşı, adalet, reform ve temsilin tek başına gelecek inşa etmek ve toplumsal sözleşmeyi yazmak amacıyla, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın kararıyla dün kurulan Ulusal Diyalog Konferansı hazırlık komitesinin üyeleri, başkent Şam'da basın toplantısında toplandı.
Komitenin ilk bildirisi, Huda el-Atasi tarafından okundu, daha sonra Komite Üyeleri, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Huda el-Atasi, konferansın, ulusal uzlaşı, adalet, reform ve kapsamlı temsil üzerine kurulunun gelecek sosyal, siyasi ve ekonomik hükümet mücadelelerini tartışmayı hedeflediğini belirtti.
Atasi, konferansın tüm illerden ve hizmetlerden farklı kesimlerin gerçek katılımını sağlamasını ve toplumsal, siyasal çeşitliliği seçmesini, sınıfları ve kapsayıcı diyaloğu temellendirmeyi amaçladığını söyledi.
Kadınların, yeni Suriye'nin inşasında aktif rollerine dikkat çeken Atasi, bazı özel kotaların uygulanmadığını ve yetkinliğe dayalı olarak güçlendirildiğini vurguladı.
Hazırlık Komitesinin Sözcüsü Dığeym de konferansın düzenlenme kadınlarınla görüşmelerinin, çeşitli ziyaretlerin yapılmasının, çalışma raporlarının raporlarının ardından karar verileceğini söyledi.
Dığeym, "Her vatansever Suriyeli" grubunun konferansa katılmada ayrıldığını kaydetti.
Hazırlık Komitesinin bağımsız bir ulusal komite olduğunu vurgulayan Dığeym, iç tüzüğe göre başkanın Komite tarafından seçileceği dile getirildi.
"Konferanslar, belirli bir kesim değil tüm Suriyelileri temsil etmektedir"
Konferansların aralarında, kamuoyuyla istişarelere bağlı olduğunu söyleyen Dığeym, "Konferans, belirli bir kesim değil tüm Suriyelileri temsil etmektedir. Özellikle Haseke, Deyrizor ve Rakka gibi vilayetlerde yaşayan halkımızın izleneceği, doğrudan iletişim kurulacaktır." dedi.
Hazırlık Komitesinin önceden belirlenmiş olanın olmadığını ifade eden Dığeym, "Anayasal yapı, yürüme, yasama ve yargı erleri, ekonomik vizyon, yeniden inşa süreci, geçiş dönemi adaleti, birlik, gençlik ve istikrarı gibi önemli birimler, mevcutlar tarafından şekillendirilebilir." diye konuştu.
AA muhabirinin "Terör örgütü YPG'ye veya siyasi sığınmacılara davet edilecek mi? Detaylar PKK'dan aldıkları talimatlar nasıl kontrol edilecek? Kürtlerin gerçek temsilcileri için nasıl bir formül üretilecek?" Konferansın, mezhepçi ve etnik bölünmeleri reddeden, vatanseverliği esas alan bir platformdur. yanıtını verdi
bölgedeki Irak ve Lübnan gibi uygulanan mezhepçi ve etnik kota sonuçları toplumları nasıl böldüğüne dikkati Dığeym, Suriye'nin bu hataların düşmeden birliğini koruyarak ilerlemeyeceği dile getirildi.
Diğeym, liyakat ve dağıtım ile halkın çıkarlarına hizmetin zayıflamasını vurguladı.
Kararlarının nihai olarak bağlayıcılığının bulunmadığı, tavsiye niteliğinde olup Cumhurbaşkanlığına sunulacağını belirten Dığeym, "Katılım, tüm Suriyelilere şartlar ve Suriye'nin dört bir yanından herkes, konferansa yalnızca katılma hakkına sahiptir." dedi.
İnsan haklarının ihlallerini işleyen devrik rejim unsurlarının ne Suriye'nin geleceğinde ne de konferansta her zaman yer almayacaklarına dikkat çektiğini, bu kişinin yerin mahkemeler olduğunu ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.