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Dünya

İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas cumartesi 3 esiri serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini söyledi

İsrail Hükümet Sözcüsü David Mencer, Hamas'ın cumartesi günü öğleden sonra 3 İsrailli esiri serbest bırakmaması halinde ateşkesin sona ereceğini belirtti.

Mustafa Deveci  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
İsrail Hükümet Sözcüsü, Hamas cumartesi 3 esiri serbest bırakmazsa ateşkesin sona ereceğini söyledi Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Ankara

Mencer, çevrim içi düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkeste son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varılan ateşkes anlaşmasına göre Hamas'ın cumartesi günü öğleden sonraya kadar 3 sağ esiri serbest bırakması gerektiğini söyleyen Mencer, söz konusu esirlerin bırakılmaması halinde Gazze'de varılan ateşkesin sona ereceğini ifade etti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde 10 Şubat'ta yaptığı açıklamada,15 Şubat’ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını bildirmişti.

Netanyahu ise 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Eğer Hamas esirlerimizi cumartesi öğleye kadar serbest bırakmazsa, ateşkes sona erecek ve İsrail şiddetli saldırılarına yeniden başlayacak ve Hamas sonunda yenilene kadar devam edecek." ifadelerini kullanmıştı.

Hamas bugün yaptığı açıklamayla, arabulucuların taahhüdü üzerine anlaşmayı "imzalandığı şekliyle" uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.

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