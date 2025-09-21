Dolar
Dünya

İsrail, İtalya'da düzenlenecek turizm fuarından çıkartıldı

İtalya'nın Rimini kentinde ekim ayında düzenlenecek turizm fuarında İsrail'in stant açmasına izin verilmeyeceği bildirildi.

Barış Seçkin  | 21.09.2025 - Güncelleme : 21.09.2025
İsrail, İtalya'da düzenlenecek turizm fuarından çıkartıldı

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Rimini'de TTG Seyahat Deneyimi Fuarı'nı (TTG) düzenleyen İtalyan Sergi Grubu (IEG), Rimini Belediye Başkanı Jamil Sadegholvaad ile Emilia-Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Michele de Pascale'nin, Gazze'deki saldırıları sebebiyle stant açmasına karşı çıkan mektupları doğrultusunda İsrail'in fuarda yer almaması kararını aldı.

Böylece İsrail, turizm sektörünün önde gelen etkinliğinden dışlanmış oldu.

Sadegholvaad ile De Pascale, 18 Eylül'de fuar yönetimine yazdıkları mektupta, İsrail’in Rimini’deki fuara katılmasını "uygunsuz" olarak nitelendirmiş ve 8-10 Ekim tarihlerinde Rimini'de gerçekleştirilecek TTG Fuarı'nda İsrail standının bulunmasının yeniden değerlendirilmesini talep etmişti.

Aslen İranlı olan ve 2021 yılında Demokratik Partiden (PD) Rimini Belediye Başkanı seçilen Sadegholvaad, mektubunda, "Bugünün savaş, terör ve ölüm mekanlarını tatil destinasyonları olarak önermenin etik ve ahlaki açıdan kabul edilebilir olduğuna gerçekten inanmıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche ise fuar yönetiminin bu kararını şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Ana muhalefetteki PD lideri Elly Schlein de yerel yönetimlerin, hükümetin halen yapmadığı şeyleri yaptığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Batı Şeria ve Gazze’deki savaş suçlarını durdurmaya yönelik adımlar attığını söyledi.


