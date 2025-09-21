İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırılarında 31 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 31 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İstanbul
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in yaklaşık 2 yıldır abluka altında tutarak bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını özellikle kuzey bölgelerinde sürdürdüğü belirtildi.
Haberde, İsrail ordusunun sabah saatlerinden beri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlediği saldırılar sonucu yaşamını yitiren 26 sivilin Gazze kentindeki Şifa Hastanesine ulaştırıldığı ifade edildi.
İsrail saldırılarında can veren 2 Filistinliye ait naaşın Gazze kentindeki Babtist Hastanesine getirildiği aktarılan haberde, Gazze Şeridi'nin güneyinde de İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeninin Nasır Hastanesine ulaştığı kaydedildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 23 Filistinliyi gözaltına aldı
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde çok sayıda kasabaya baskın düzenledi.
Söz konusu baskında 5 Filistinli gözaltına aldı.
Tulkerim kentine giren askerler, kentin kuzeyindeki Alar ve Sayda kasabalarında da 7 Filistinliyi alıkoydu.
İsrail askerleri El Halil ve Beytüllahim kentlerinde bazı beldelere baskınlar yaptı. El Halil'de evlerine baskın düzenlenen 4, Beytüllhahim'de ise 7 Filistinli gözaltına alındı.
Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Deyr Cerir beldesinde Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler bir aileye saldırdı.
Fanatik Yahudi grup, Filistinli yaşlı bir adam ve çocuklarını şiddetli şekilde darbetti ve orada bulunan bir aracın da camlarını kırdı.
Geçen hafta aynı bölgede, Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 65 bin 208 Filistinli hayatını kaybetti, 166 bin 271 kişi de yaralandı.
İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 12 bin 653 kişi yaşamını yitirdi, 54 bin 230 kişi yaralandı.
Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 518’e çıktı, yaralıların sayısı da 18 bin 449 oldu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.