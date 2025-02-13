Dolar
36.10
Euro
37.76
Altın
2,919.13
ETH/USDT
2,648.40
BTC/USDT
95,959.00
BIST 100
9,914.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile görüştü
logo
Dünya

Türkiye'nin de olduğu NATO üyesi 15 ülke, iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi başlattı

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 15 NATO üyesi ülke, hava güvenliğini ve savunmasını güçlendirmek amacıyla iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi için imza attı.

Melike Pala  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Türkiye'nin de olduğu NATO üyesi 15 ülke, iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi başlattı

Ankara

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Savunma Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Brüksel'deki karargahta gerçekleştirilen imza töreninde 15 müttefik ülke, 150 metrenin altındaki "düşük seviyeli" hava tehditlerine karşı "daha etkili çözümler geliştirmeyi" taahhüt etti.

İmzacı ülkelerin arasında Türkiye'nin dışında Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, Romanya, İspanya ve İngiltere yer aldı.

Aynı 15 müttefike ek olarak Çekya, ayrıca radarlar ve uydular gibi aktif hava gözetim kabiliyetlerince tespit edilemeyen tehditleri belirlemek amacıyla gerekli olan gürültü tespiti gibi "pasif hava gözetimi" konusunda çok uluslu girişim başlattı.

Düşük seviyeli hava tehdidi ve pasif hava gözetleme projeleri aracılığıyla katılımcı ülkeler, yeni kabiliyetler geliştirmeye ve edinmeye çalışacak, aynı zamanda daha düşük maliyet ve daha yüksek operasyonel faydalarla ulusal kabiliyetler arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı amaçlayacak.

Açıklamada, "Ukrayna'daki savaş, küçük insansız hava araçları gibi teknolojilerin çatışmalarda ne kadar etkili ve tehlikeli olabileceğini göstermiştir. NATO'nun bu yeni tehditleri tespit etme, tanımlama, izleme ve bunlara karşılık verme yeteneğini artırırken caydırıcılık ve savunmayı güçlendirmek için teknolojik gelişmelerden yararlanması İttifak için elzemdir." değerlendirmesine yer verildi.

Türkiye ile Portekiz, Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne katıldı

İmza töreninde süren projelere yeni üyeler de kabul edildi.

Türkiye ile Portekiz, mühimmat stoklarının hazırlanmasını ve yönetimini güçlendirmeyi ve kolaylaştırmayı amaçlayan ve 2021'de başlatılan Çok Uluslu Mühimmat Depolama Girişimi'ne (MAWI) katıldı.

İngiltere, Türkiye'nin de yer aldığı, Ekim 2023'te başlatılan Sınır Ötesi Hava Sahası Girişimi'nin 21. üyesi oldu. Bu girişim, NATO eğitim ve tatbikatları ile Avrupa'nın çeşitli bölgelerindeki diğer hava faaliyetleri için hava sahasının kullanımı konusunda müttefik ülkelerdeki sivil ve askeri makamlar arasındaki koordinasyonu artırmayı amaçlıyor.

"Çok kısa, kısa ve orta menzildeki hava tehditlerine" karşı modüler çözüm geliştirmeyi amaçlayan ve 2023'te başlatılan Kara Konuşlu Hava Savunma Yetenekleri için Modüler Çözüm (Modular GBAD) Projesi'ne de Romanya, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, Macaristan, Hollanda, Norveç, Slovenya, İspanya ve İngiltere dahil oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakırlı iş insanı iş yerinin bahçesinden kaçan deve kuşunun bulunmasını bekliyor
Prof. Dr. Orhan Tatar: (Ege Denizi'ndeki sismik aktivite) Tsunaminin yıkıcı etkisinin olmayacağını öngörüyoruz
İBB Meclisi'nde Ekrem İmamoğlu'nun Sarıyer'deki villalarına ilişkin soru önergesi
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kur'an eğitim merkezlerine 104 öğretmen alacak
Tunceli'de yoğun kar nedeniyle Hozat-Ovacık kara yolu ulaşıma kapatıldı

Benzer haberler

Türkiye'nin de olduğu NATO üyesi 15 ülke, iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi başlattı

Türkiye'nin de olduğu NATO üyesi 15 ülke, iki yeni çok uluslu hava savunma girişimi başlattı

NATO'dan "Ukrayna'yı kalıcı barışa kadar desteklemeye devam" mesajı

NATO Savunma Bakanları, savunma harcamalarını ve üretimini artırma gündemiyle toplandı

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten "Ukrayna'ya ihanet etmiyoruz" açıklaması

ABD Savunma Bakanı Hegseth'ten "Ukrayna'ya ihanet etmiyoruz" açıklaması
NATO Genel Sekreteri Rutte'den savunma üretimi uyarısı

NATO Genel Sekreteri Rutte'den savunma üretimi uyarısı
Danimarka, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ABD'den farklı düşünüyor

Danimarka, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda ABD'den farklı düşünüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet