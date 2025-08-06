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ABD'li temsilci Barrack'tan "Suriye'nin geleceği, Suriye ve bölgesel ortaklarının elinde" değerlendirmesi

Barrack, Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu için kurulan konsorsiyumda Katar'dan UCC ile Türkiye'den Cengiz ve Kalyon gruplarının yer aldığını belirterek, ülkenin refah yolunun bölgesel ortaklarla birlikte şekilleneceğini ifade etti.

Muhammet Tarhan  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
ABD'li temsilci Barrack'tan "Suriye'nin geleceği, Suriye ve bölgesel ortaklarının elinde" değerlendirmesi Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

İstanbul

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barrack, Şam'daki imza törenine katılmasının ardından X sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Müreffeh ve barışçıl bir Suriye'nin geleceği, Suriye ve yeni Şam Uluslararası Havalimanı için yap-işlet-devret projesini kazanan Katar'ın UCC'si ile Türkiye'nin Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elinde." değerlendirmesinde bulundu.

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ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılmasıyla bugün Şam'daki imza törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Barrack, "Toparlanmaya giden yol, güvenlik ve istikrar temelinin oluşturulmasıyla başlamalı, ardından hükümet sistemleri ve en sonunda da girişim ve refah gelmelidir." ifadesini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek. Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.

Geçen mayıs ayında da Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

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