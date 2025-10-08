Dolar
Dünya

Şam'ın güney kırsalında patlama meydana geldi

Suriye’nin başkenti Şam'ın güney kırsalında yer alan Sebine beldesinde patlama meydana geldi.

Muhammed Karabacak  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Şam'ın güney kırsalında patlama meydana geldi Fotoğraf: Hişam Hac Ömer/AA

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhabriyye'nin haberine göre, patlama, Sebine beldesinin Matahen bölgesinde gerçekleşti.

Patlamanın nedeni konusunda incelemeler devam ederken, olayda can kaybı olup olmadığına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

