İspanya'nın İsrail'e silah ambargosu uygulanmasına ilişkin kararname Mecliste kabul edildi

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin, Gazze'de yaptığı soykırımdan dolayı İsrail'e uyguladığı yaptırımlar arasında olan, bu ülkeye silah ambargosu getirilmesine ilişkin kararname, Mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

Şenhan Bolelli  | 08.10.2025 - Güncelleme : 08.10.2025
Madrid

Hükümetin, 9 Eylül'de Bakanlar Kurulu'nda aldığı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararları arasında en çok tartışılan ve diğer maddelere nazaran "hukuki süreç" gerekçe gösterilerek kararnamesi çıkması 23 Eylül'e sarkan silah ambargosu, zor da olsa Meclisten onay aldı.

Kararname, Mecliste oylanmak üzere normalde 7 Ekim'de gündeme alınsa da, bu tarihin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı'nın 2'nci yılına denk gelmesi sebebiyle, İsrail'in de baskılarıyla, oylama bugüne ertelendi.

Kararname, ana muhalefette olan sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partisinin karşı oylarına rağmen azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Bask ve Katalan milliyetçi partileri ile Podemos'un desteğiyle kabul edildi.

Podemos'a göre, İspanya'nın İsrail'e uyguladığı silah ambargosu sahte

İspanya'da "İsrail'e karşı en sert siyasi baskıyı yapan parti" olarak bilinen ve Mecliste 4 milletvekili olan Podemos, "gerçek bir silah ambargosu değil, sahte" suçlamasıyla karşı çıkmasına rağmen kararnamenin geçmesinde kilit oldu.

Podemos lideri Ione Belarra, Instagram şirketindeki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Sanchez hükümetine "Filistin'deki soykırıma 2 temel katkısı olan silah alım satımı ve İsrail'e gönderilecek askeri teçhizatın geçişi konusunda net adım atmıyorsunuz, sahte bir ambargo uyguluyorsunuz." suçlamasında bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Podemos, İsrail ile tüm ilişkilerin kesilmesi ve tam bir silah ambargosu uygulanması yönündeki talebini sürdürecek ve bugün bu Kraliyet kararnamesinin onaylanmasına izin vereceğiz. Çünkü bunun, İspanya'nın İsrail ile askeri ilişkilerini sürdürdüğünü ve bunun Meclisteki herhangi bir grubun oylamasından değil, hükümetin sahte bir ambargo koymasından kaynaklandığını herkesin görmesinin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz."

İspanya hükümeti, İsrail'in Gazze'de 2 yıldır süren soykırımından bu yana İsrail ile silah ticareti yapmadığını uzun süredir savunsa da bazı sivil toplum kuruluşları, tarih ve kontratlarla bunun tersi olduğunu ileri sürüp, hükümete baskı yapmıştı.

Hükümet, gerek iç baskılar gerekse İsrail ile yaşadığı diplomatik krizden ötürü 9 Eylül'de İsrail'e 9 maddelik yaptırım kararı almıştı.

