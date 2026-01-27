Dolar
logo
Gündem

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Suriye halkının komşularıyla birlikte huzur ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek için Türkiye, üzerine düşen insani ve diplomatik sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması

Ankara

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı üzere, Suriye'de ve bölgede kalıcı istikrarın tesisinin Türkiye'nin değişmeyen önceliği olduğunu belirtti.

Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmelerin tarihi bir fırsat penceresi araladığına dikkati çeken Ala, Suriye'de gözlemlenen normalleşme süreci, uluslararası yaptırımların kademeli olarak kaldırılması, devlet yapılanmasının yeniden tesis edilme çabaları ve mültecilerin "güvenli, onurlu ve gönüllü" bir şekilde anavatanlarına dönüş imkanlarının oluşmasının, bölgenin geleceği adına umut verici olduğunu ifade etti.

Ala, ülke kaynaklarının yeniden inşa, kalkınma ve refahı artırmaya ayrılacak olmasının yalnızca Suriye halkı için değil, tüm komşular ve bölge için bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu durumun bölgesel ticaret, yatırım ve istikrarın önünü açacak sağlam bir zeminin temeli olduğuna işaret eden Ala, şunları kaydetti:

"Suriye'deki istikrarın yolu, tüm etnik ve dini grupları adil bir şekilde temsil eden, haklarını güvence altına alan kapsayıcı bir siyasi çözümden geçmektedir. Aynı zamanda, terör örgütlerinin silahlı varlığının sona ermesi esastır. Türkiye, kendi güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı tavizsiz duruşunu sürdürürken, bölgede barışın hakim kılınması için de aktif bir rol üstlenmektedir. Türkiye, insani sorumluluğunu asla göz ardı etmeden, sınır ötesindeki kardeşlerine yardım elini uzatmaya devam edecektir. Suriye hükümetiyle işbirliği imkanları çerçevesinde, hem bu insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına hem de kalıcı barışı tesis edecek somut adımların atılmasına yönelik çabaları desteklemeye hazırdır. Bu süreçte, varılan mutabakatlara riayet edilmesi, geçmişte yaşanan acıların ve hataların tekrarlanmaması en samimi temennimizdir. Suriye halkının çektiği acıların son bulduğu, komşularıyla birlikte huzur ve refah içinde yaşayacağı bir gelecek için Türkiye, üzerine düşen insani ve diplomatik sorumluluğu yerine getirmekte kararlıdır."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan "Suriye" açıklaması
