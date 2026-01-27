ABD Başkanı Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.
Washington
ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.