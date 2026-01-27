Dolar
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu milli futbolcu Yasin Özcan, İstanbul’a geldi.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile "çok iyi" bir görüşme yaptığını söyledi.

Hakan Çopur  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
ABD Başkanı Trump: Suriye Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Washington

ABD Başkanı Trump, seçim çalışmaları bağlamında Iowa eyaletine gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, "Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı (Ahmed Şara) ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik. Suriye ve bu bölgeyle ilgili politikalar çok iyi gidiyor. Bundan dolayı çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
