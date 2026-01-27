Dolar
Gündem

Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. Yıl Onur Gecesi İstanbul'da gerçekleşecek

Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. Yıl Onur Gecesi etkinliği, 5 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek.

Gökçe Karaköse  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. Yıl Onur Gecesi İstanbul'da gerçekleşecek

İstanbul

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kuruluşundan bu yana 40 bini aşkın gence burs veren Malatya Eğitim Vakfı, 40. Onur Yılı'nı 5 Şubat'ta AKM'de düzenlenecek özel bir geceyle kutlayacak.

Resepsiyon ile başlayacak gecede açılış konuşmasını, vakfın Kurucular Kurulu Başkanı Ahmet Kürşat Hacıevliyagil yapacak.

Hacıevliyagil, Kurucular Kurulunun ikinci nesil ilk başkanı olarak, "Bu topraklara borçluyuz" denilerek çıkılan yolda gerçekleştirilen faaliyetleri ve vakfın geleceği için başlattıkları sürdürülebilirlik çalışmalarını aktaracak.

Vakıf Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu ise yapacağı açılış konuşmasında 1985 yılında kurulan vakfın geçen 40 yılda her yıl imkanı olmayan binlerce öğrenciye burs veren bir iyilik hareketine nasıl dönüştüğünü anlatacak. Tecdelioğlu, vakfın gelecek vizyonunu da katılımcılarla paylaşacak.

Gecede, vakfa gönül vermiş çok sayıda davetlinin katılımıyla ve valilik izniyle başlatılan Malatya Eğitim Vakfı SMS bağış kampanyasının da lansmanı gerçekleştirilecek.

Özel bir video gösteriminin ardından Prof. Dr. Fahri Işık'ın "İnsanlık Anadolu'dan Doğdu" başlıklı sunum yapacağı gece, Malatyalı sanatçı Mehmet Erdem'in konseri ile tamamlanacak.

Malatya Eğitim Vakfı'nın 40. Yıl Onur Gecesi İstanbul'da gerçekleşecek
